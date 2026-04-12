Трамп заявил, что верит в скорый отказ Тегерана от ядерных амбиций

Москва12 апр Вести.В ближайшее время Тегеран откажется от своих ядерных амбиций. Такое мнение в интервью телеканалу Fox News выразил американский лидер Дональд Трамп.

Я верю, что они откажутся от этого довольно скоро, если честно, потому что это не сработает сказал глава Белого дома

США и Иран провели переговоры в Исламабаде 11 апреля. Делегацию Ирана возглавлял спикер парламента Багер Галибаф, американскую - вице-президент Джей Ди Вэнс. Президент США заявлял, что встреча прошла хорошо, сторонам удалось договориться по большинству вопросов, кроме ядерного.