США вскоре добьются от Ирана того, чтобы он никогда не обладал ядерным оружием, заявил президент США Дональд Трамп в интервью радиоведущему Джону Фредериксу.
Это произойдет, я думаю, очень быстроотметил Трамп
По его словам, представители США и Ирана займутся вывозом обогащенного урана из Ирана.
Тегеран готов на бессрочную приостановку ядерной программы, не получив от США никаких замороженных активов, подчеркнул Трамп.
При этом большая часть условий возможной сделки с Ираном уже согласована, заключил Трамп.