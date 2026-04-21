Трамп: Иран вскоре согласится на отказ от обладания ядерным оружием

Москва21 апр Вести.США вскоре добьются от Ирана того, чтобы он никогда не обладал ядерным оружием, заявил президент США Дональд Трамп в интервью радиоведущему Джону Фредериксу.

Это произойдет, я думаю, очень быстро отметил Трамп

По его словам, представители США и Ирана займутся вывозом обогащенного урана из Ирана.

Тегеран готов на бессрочную приостановку ядерной программы, не получив от США никаких замороженных активов, подчеркнул Трамп.

При этом большая часть условий возможной сделки с Ираном уже согласована, заключил Трамп.