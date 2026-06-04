Москва4 июнВести.Тегеран согласен отказаться как от разработки ядерного оружия, так и от его приобретения, заявил президент США Дональд Трамп журналистам в Белом доме.
Иран "теоретически" довольно близок к подписанию соглашения с США, отметил Трамп.
Они согласились с этим. То есть если они подпишут соглашение, то согласятся с тем, что не получат ядерного оружия или ядерной бомбы. Они не будут их разрабатывать и не будут их покупатьотметил Трамп
Президент США отметил, что США и Иран могут заключить соглашение уже в предстоящие выходные.