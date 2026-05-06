Москва6 маяВести.Президент США Дональд Трамп заявил, что Иран принял предложение об отказе от разработки ядерного оружия.
Он отметил, что переговоры с иранской стороной за прошедшие сутки были очень продуктивными.
Иран не может обладать ядерным оружием, и они не будут. И они согласились с этимсказал Трамп в Белом доме журналистам
По словам американского лидера, Тегеран согласился с рядом других предложений Вашингтона, но не уточнил, с какими.
Ранее сообщалось, что США и Иран могут в течение 48 часов подписать документ о завершении конфликта.