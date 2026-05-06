Трамп заявил об отказе Ирана от ядерного оружия Трамп: Иран добровольно отказался от разработки ядерного оружия

Москва6 мая Вести.Президент США Дональд Трамп заявил, что Иран принял предложение об отказе от разработки ядерного оружия.

Он отметил, что переговоры с иранской стороной за прошедшие сутки были очень продуктивными.

Иран не может обладать ядерным оружием, и они не будут. И они согласились с этим сказал Трамп в Белом доме журналистам

По словам американского лидера, Тегеран согласился с рядом других предложений Вашингтона, но не уточнил, с какими.

Ранее сообщалось, что США и Иран могут в течение 48 часов подписать документ о завершении конфликта.