Трамп: власти Ирана одобрили сделку с США Трамп: руководство Ирана одобрило подписание сделки с США

Москва11 июн Вести.Власти Ирана одобрили заключение сделки между Вашингтоном и Тегераном, заявил президент США Дональд Трамп журналистам.

Иран в рамках сделки с США возьмет обязательства по ядерному оружию (ЯО), отметил Трамп.

Насколько я понимаю, ответ "да" ответил глава Белого дома на вопрос об одобрении соглашения властями Ирана

Трамп отменил удары по Ирану, которые намечены на 11 июня.

Президент США отметил, что заключительные пункты соглашения между США и Ираном одобрены всеми заинтересованными сторонами.