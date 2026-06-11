Москва11 июнВести.Время и место подписания сделки США и Ирана станут известны в ближайшее время, заявил президент США Дональд Трамп.
В соцсети Truth Social американский лидер сообщил, что переговоры "вынесены на самый высокий уровень" иранского руководства, а заключительные пункты "были одобрены всеми заинтересованными сторонами".
Время и место подписания будут объявлены в ближайшее времянаписал Трамп
Он заявил также, что отменяет запланированные на вечер 11 июня удары по Ирану, однако морская блокада остается в силе до завершения сделки.
Ранее президент США анонсировал "очень сильный" удар по Ирану.