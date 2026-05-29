Трамп заявил, что в ближайшее время примет окончательное решение по Ирану

Трамп заявил, что примет окончательное решение по Ирану в ближайшее время Трамп заявил, что в ближайшее время примет окончательное решение по Ирану

Москва29 мая Вести.Американский лидер Дональд Трамп заявил, что примет окончательно решение по ситуации с Ираном в ближайшее время. Его соответствующее сообщение размещено в соцсети Truth Social.

Сейчас я проведу совещание в оперативном центре, чтобы принять окончательное решение (по Ирану. - Прим. ред.) написал Трамп

Разведывательный брифинг в оперативном центре, согласно расписанию Белого дома, запланирован на 11​​​.00 (18.00 по московскому времени).

29 мая Трамп также заявлял, что Соединенные Штаты возобновят удары по Ирану в том случае, если на переговорах Тегеран выставит невыгодные для Вашингтона условия.

Ранее портал Axios сообщал, что США и Иран якобы достигли договоренности по проекту соглашения, включающему перемирие на 60 дней, сделка якобы ожидает одобрения от Трампа. Однако в иранском агентстве Tasnim назвали эти сведения ложными: по информации агентства, проект соглашения еще не готов.