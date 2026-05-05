Москва5 маяВести.Американский лидер Дональд Трамп пообещал сообщить в случае отмены прекращения огня с Ираном. Об этом он заявил в разговоре с журналистами.
Глава Белого дома отметил, что Тегеран понимает, каких шагов предпринимать не стоит.
Вы узнаете, потому что я дам вам знать. Они знают, что стоит делать, и знают, чего делать не следуетсказал он, комментируя возможность завершения режима прекращения огня
Ранее Трамп заявил, что урегулирование конфликта США и Ирана может продлиться две-три недели. При этом он добавил, что Вашингтон не фокусируется на определенных сроках.