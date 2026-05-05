Трамп заявил, что в случае отмены прекращения огня с Ираном сообщит об этом

Трамп ответил на вопрос об отмене режима прекращения огня с Ираном Трамп заявил, что в случае отмены прекращения огня с Ираном сообщит об этом

Москва5 мая Вести.Американский лидер Дональд Трамп пообещал сообщить в случае отмены прекращения огня с Ираном. Об этом он заявил в разговоре с журналистами.

Глава Белого дома отметил, что Тегеран понимает, каких шагов предпринимать не стоит.

Вы узнаете, потому что я дам вам знать. Они знают, что стоит делать, и знают, чего делать не следует сказал он, комментируя возможность завершения режима прекращения огня

Ранее Трамп заявил, что урегулирование конфликта США и Ирана может продлиться две-три недели. При этом он добавил, что Вашингтон не фокусируется на определенных сроках.