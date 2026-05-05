Трамп: конфликт с Ираном завершится через две-три недели

Трамп предположил, когда закончится конфликт с Ираном Трамп: конфликт с Ираном завершится через две-три недели

Москва5 мая Вести.Урегулирование конфликта США и Ирана продлится две-три недели, полагает американский лидер Дональд Трамп. Такое мнение он выразил в интервью подкасту The Hugh Hewitt Show.

Глава Белого дома подчеркнул, что Вашингтон не фокусируется на определенных сроках урегулирования.

Трамп сказал, что конфликт продлится еще две или, может быть, три недели процитировал телеканал ABC News прошедшее интервью

Кроме того, президент Штатов усомнился в пригодности иранского обогащенного урана, однако все же заявил о намерении взять его под контроль.

Он не представляет большой ценности. Вероятно, непригоден для использования. Может, у них не получится извлечь его сказал он

Ранее два американских эсминца подверглись атаке со стороны Ирана в Ормузском проливе.