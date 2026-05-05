Москва5 маяВести.Урегулирование конфликта США и Ирана продлится две-три недели, полагает американский лидер Дональд Трамп. Такое мнение он выразил в интервью подкасту The Hugh Hewitt Show.
Глава Белого дома подчеркнул, что Вашингтон не фокусируется на определенных сроках урегулирования.
Трамп сказал, что конфликт продлится еще две или, может быть, три неделипроцитировал телеканал ABC News прошедшее интервью
Кроме того, президент Штатов усомнился в пригодности иранского обогащенного урана, однако все же заявил о намерении взять его под контроль.
Он не представляет большой ценности. Вероятно, непригоден для использования. Может, у них не получится извлечь егосказал он
Ранее два американских эсминца подверглись атаке со стороны Ирана в Ормузском проливе.