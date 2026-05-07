"Все закончится быстро": Трамп о конфликте с Ираном

Трамп считает, что конфликт с Ираном закончится быстро "Все закончится быстро": Трамп о конфликте с Ираном

Москва7 мая Вести.Военный конфликт между США и Ираном быстро завершится. Об этом заявил глава Белого дома Дональд Трамп.

Выступая на телемитинге, он подчеркнул, что большинство людей понимают правильность действий Штатов на Ближнем Востоке.

Они понимают, что наши действия правильны и что все [конфликт] закончится быстро сообщил Трамп

Ранее американский лидер заявил, что отказ Тегерана от сделки с Вашингтоном повлечет за собой возобновление бомбардировок.

При этом глава Белого дома также отметил, что последние 24 часа переговоры идут "очень хорошо".