Трамп не исключил скорого завершения военной операции США против Ирана Трамп: военная операция США против Ирана близка к завершению

Москва7 авг Вести.Военная операция США против Ирана вскоре будет завершена. Такое мнение высказал американский президент Дональд Трамп, отвечая на вопросы представителей СМИ в Белом доме.

Он также отметил, что ожидает снижения стоимости нефти, "когда закончится война".

Я думаю, что она [война против Ирана] закончится довольно скоро. … Я не думаю, что они смогут еще долго держаться сказал глава Белого дома

Трамп также подчеркнул, что лично вовлечен в переговоры с Исламской Республикой.

Знаете, я участвую в переговорах. Думаю, у нас все идет хорошо отметил американский лидер

Ранее Трамп заявил в интервью телеканалу Fox News, что Ормузский пролив в ближайшее время будет открыт для судоходства, в противном случае последует "очень сильный удар" по Ирану. Президент США также отметил, что переговоры с Ираном проходят в положительном ключе, хотя, по его словам, в Тегеране не признают это официально. Глава Белого дома назвал такой подход Ирана к диалогу "немного обескураживающим".