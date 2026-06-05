Трамп: США одержат победу над Ираном либо на бумаге, либо военным путем

Трамп пообещал "неминуемую" победу США над Ираном Трамп: США одержат победу над Ираном либо на бумаге, либо военным путем

Москва5 июн Вести.Победа Соединенных Штатов Америки в конфликте с Ираном неминуема, для этого существуют два возможных сценария — дипломатический или силовой. С таким утверждением выступил американский лидер Дональд Трамп.

Соответствующее заявление он сделал в разговоре с журналистами в Овальном кабинете. Трансляция велась в аккаунте Белого дома на видеохостинге YouTube.

Мы одержим победу в любом случае. Либо на бумаге, либо с помощью силы сказал Трамп

Кроме этого, он заявил, что мог бы встретиться с верховным лидером Ирана Моджтабой Хаменеи в случае заключения мирной сделки между Вашингтоном и Тегераном.

Американский лидер также добавил, что американских военные почти закончили инспекцию Ормузского пролива на предмет наличия мин.