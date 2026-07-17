Трамп: США скоро получат выгоду в результате победы в войне с Ираном

Трамп заявил, что США одерживают "крупную победу" в конфликте с Ираном Трамп: США скоро получат выгоду в результате победы в войне с Ираном

Москва17 июл Вести.Соединенные Штаты одерживают "крупную победу" в конфликте с Исламской Республикой Иран. Об этом заявил президент США Дональд Трамп во время своего обращения к нации, трансляция велась на YouTube-канале Белого дома.

По словам американского лидера, скоро можно будет увидеть результаты действий Вашингтона в конфликте с Тегераном.

Мы также одерживаем крупную победу в Иране. Вы очень скоро увидите плоды этих трудов сказал Трамп

Ранее газета The Wall Street Journal (WSJ) написала, что глава Белого дома рассматривает возможность расширения военной операции против Ирана.