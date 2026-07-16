WSJ: Трамп склоняется к захвату острова Харк и расширению операции против Ирана

Трамп раздумывает над захватом островов Ирана и расширением географии ударов WSJ: Трамп склоняется к захвату острова Харк и расширению операции против Ирана

Москва16 июл Вести.Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность расширения военной операции против Ирана.

Среди обсуждаемых в Белом доме мер — усиление авиаударов, отправка наземных войск для захвата островов в районе Ормузского пролива, включая Харк, Абу-Муса, Большой Томб и Малый Томб, а также регулярные атаки на энергетическую инфраструктуру Ирана, пишет газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на неназванных представителей американской администрации.

Однако, утверждают источники WSJ, Трамп пока не хотел бы отправлять американские войска в Иран. Ранее он уже отказывался от планов контроля над островом Харк и нефтяными объектами Исламской Республики.

Если американский лидер все же одобрит эти шаги, для США настанет самая опасная фаза конфликта, предупредила газета.

Отмечается, что такой шаг не только углубит вовлеченность Вашингтона в ближневосточный конфликт, но и может спровоцировать рост цен на топливо, что негативно отразится на результатах республиканцев на предстоящих в ноябре промежуточных выборах в Конгресс.

14 июля в интервью телеканалу Fox News американский лидер заявил, что сейчас задачей Вооруженных сил США является уничтожение иранских объектов на побережье и вдоль береговой линии Ормузского пролива. Вместе с этим, глава Белого дома признал, что, несмотря на усилия военных, обнаружить такие цели не всегда легко.

Ситуация вблизи Ормузского пролива обострилась после того, как в ночь на 9 июля США начали очередную серию атак на Иран.

Американские военные заявили, что эти действия были ответом на инциденты с коммерческими судами в названном проливе. Иран, в свою очередь, нанес удары по американским базам на Ближнем Востоке.

12 июля Иран объявил о закрытии Ормузского пролива до тех пор, пока США не прекратят вмешательство в регион. В ответ Трамп распорядился возобновить морскую блокаду Исламской Республики.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что Москва призывает все стороны конфликта вернуться за стол переговоров.