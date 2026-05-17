Москва17 мая Вести.Среди представителей администрации Белого дома, возглавляемой президентом США Дональдом Трампом, возникли разногласия по вопросу дальнейших действий в отношении Ирана.

Обсуждение возможности возобновить удары по Исламской Республике вызвало как одобрение, так и критику внутри команды американского лидера, сообщает телеканал CNN со ссылкой на знакомые с ситуацией источники.

Споры в Белом доме обострились после того, как Трамп отправился в Пекин, где рассчитывал добиться прогресса по вопросу урегулирования кризиса на Ближнем Востоке.

Некоторые сотрудники республиканской администрации, включая представителей Пентагона, выступают за более жесткие меры и не исключают возобновления военной операции против Ирана. Другие, в свою очередь, считают, что следует продолжать дипломатические переговоры.

Собеседники телеканала отметили, что Трамп выражает недовольство на фоне продолжающейся блокировки Ормузского пролива, которая приводит к росту цен на нефть и бензин в самих США.

До этого американский президент пригрозил "стереть с лица земли" иранцев, если они будут атаковать американские корабли.

12 портал Axios узнал, что глава Белого дома рассматривает возможность возобновить военную операцию против Исламской Республики.

Позднее эту информацию газете The New York Times подтвердили источники среди должностных лиц в ряде ближневосточных стран.