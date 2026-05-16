СМИ узнали о подготовке США и Израиля к возобновлению атак на Иран NYT и Channel 12: США и Израиль готовятся возобновить операцию против Ирана

Москва16 мая Вести.США и Израиль нарастили подготовку к возможным новым бомбардировкам Ирана.

Об этом написала газета The New York Times (NYT) со ссылкой на источники среди должностных лиц на Ближнем Востоке. О том, что еврейское государство также ведет подготовку к возобновлению военных действий против Исламской Республики, сообщил израильский Channel 12.

Неназванный собеседник телеканала рассказал, что в Тель-Авиве ожидают лишь "окончательного решения президента США Дональда Трампа" по этому вопросу.

Среди рассматриваемых вариантов нового этапа потенциальной военной операции — более интенсивные атаки на военную инфраструктуру и отправка спецподразделений на поиск материалов с находящихся под землей защищенных ядерных объектов Ирана.

Американская газета напомнила, что в марте на случай реализации подобного сценария на Ближний Восток были переброшены несколько сотен бойцов сил специального назначения.

15 мая Трамп заявил о согласии американской стороны на приостановку Ираном обогащения урана сроком на 20 лет при условии, если Тегеран предоставит гарантии соблюдения этих договоренностей.

Ранее издание The Atlantic отметило, что после начала американо-израильской военной операции Иран фактически превратился в ключевую страну на Ближнем Востоке и становится одним из основных игроков в мире.