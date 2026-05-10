Atlantic: Иран становится одним из ключевых игроков мира из-за войны с США

Иран становится ключевым игроком в мире из-за конфликта с США, пишет Atlantic

Москва10 мая Вести.Иран становится ключевой страной на Ближнем Востоке и одним из основных игроков в мире после начала войны с США и Израилем, пишет издание The Atlantic.

Журналисты заявили, что США потерпели масштабный стратегический провал в конфликте с Ираном, последствия которого не смогут исправить или проигнорировать.

Не будет возврата к прежнему статусу-кво, не будет окончательного триумфа Америки, который отменил бы или преодолел нанесенный ущерб. Ормузский пролив не будет "открыт", как раньше. Контролируя пролив, Иран становится ключевым игроком в регионе и одним из ключевых игроков в мире говорится в публикации

Вместо того, чтобы показать силу, Вашингтон продемонстрировал свою ненадежность и "неспособность закончить начатое", из-за чего миру придется столкнуться с цепной реакцией и приспособиться к поражению США, сделало вывод издание.

Ранее газета Financial Times заявила, что Иран использует "москитный флот" из множества небольших катеров, чтобы контролировать Ормузский пролив и противостоять США.

Благодаря комбинированию морских операций с ракетными ударами и атаками беспилотников Тегеран держит мировую торговлю энергоресурсами "мертвой хваткой", отметили журналисты.