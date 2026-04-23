Москва23 апр Вести.Конфликт США и Ирана стал признаком упадка глобального доминирования Вашингтона и раскола в Североатлантическом альянсе. Об этом пишет газета South China Morning Post (SCMP).

Как подчеркивают журналисты, ключевые союзники отворачиваются от США, а военные издержки стремительно растут.

Вместо достижения быстрых целей война против Ирана превратилась для Вашингтона в дорогостоящий тупик, поскольку иранские силы используют асимметричную тактику для нарушения судоходства в Ормузском проливе и нанесения серьезного экономического ущерба интересам США говорится в статье

Среди ключевых признаков упадка США аналитики называют отказ ряда союзников по НАТО поддержать США в военной операции против Ирана, а также растущие издержки внутри страны. Как отмечается, блокада Ормузского пролива негативно отражается на стоимости энергоносителей и ведет к росту общественного недовольства.

Эксперт по международным делам Гуй Чупин в свою очередь отметил, что ближневосточный конфликт станет проверкой единства НАТО и других альянсов, возглавляемых США. По его словам, атаки Тегерана на американские военные базы в странах Персидского залива поставили перед союзниками вопрос, к чему приведет зависимость от безопасности Штатов.

Ранее американские СМИ сообщали, что Белый дом составил черный список стран НАТО, которые не поддержали США на Ближнем Востоке. Отмечается, что в настоящий момент США прорабатывают варианты их наказания.