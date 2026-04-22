США ищут способы наказать союзников по НАТО, не помогавших в конфликте с Ираном Politico: Белый дом составил черный список стран НАТО из-за конфликта с Ираном

Москва22 апр Вести.Администрация США сформировала перечень государств – членов НАТО, которые не оказали поддержку Вашингтону в конфликте с Ираном. Об этом пишет газета Politico со ссылкой на информированные источники.

Документ готовился к визиту генсека альянса Марка Рютте в Вашингтон 8–12 апреля. В нем анализируется вклад каждого члена НАТО в коллективную оборону и проводится ранжирование по уровням.

По версии Politico, американская администрация в настоящее время прорабатывает механизмы воздействия на союзников по альянсу, оказавшихся в черном списке.

У Белого дома есть документ о хороших и плохих союзниках подтвердил один из европейских дипломатов

Отмечается, что Глава Пентагона Пит Хегсет еще в декабре прошлого года анонсировал подобный подход, заявив, что образцовые союзники получат особые привилегии, а те, кто не выполняет свои обязательства, столкнутся с последствиями.

Детали возможных санкций или бонусов пока не раскрываются, но, по оценке Politico, Вашингтон теоретически может сократить финансирование НАТО, уменьшить военное присутствие в Европе, свернуть совместные учения или пересмотреть объемы поставок вооружений.

Два европейских чиновника, знакомых с планами, также допустили передачу оружия от "плохих" союзников "хорошим".

Президент США Дональд Трамп регулярно критикует союзников по НАТО, которые, по его словам, не оказали никакой помощи США в конфликте с Ираном. Он также утверждал, что всерьез рассматривает вариант выхода из альянса, которого назвал "бумажным тигром".