Европа готова на любое наказание, лишь бы США не вышли из НАТО

Москва10 апр Вести.Европейские страны рассчитывают, что любое возможное наказание от Вашингтона станет альтернативной выходу Соединенных Штатов из Североатлантического альянса. Об этом пишет газета The Times.

Как напомнили журналисты, американская сторона рассматривает возможность наказать ряд стран НАТО за их позицию по военному конфликту США и Ирана.

Европейские союзники по НАТО рассчитывают, что любые меры наказания могут стать альтернативой угрозе [президента США Дональда] Трампа выйти из НАТО говорится в публикации

Ранее газета The Wall Street Journal писала, что Вашингтон может наказать некоторые страны альянса, которые не поддержали США в достаточной мере в конфликте на Ближнем Востоке. По данным журналистов, США, в частности, могут вывести свои войска из этих государств.