Москва15 апрВести.Европейские страны активно разрабатывают план укрепления обороноспособности на случай возможного выхода США из НАТО, пишет американская газета The Wall Street Journal (WSJ).
Из материала следует, что чиновники в ряде стран ЕС работают над созданием альтернативного оборонного союза под условным названием "европейская НАТО", стремятся увеличить число выходцев из ЕС на ключевых позициях в альянсе и заменяют американское военное оборудование на аналоги собственного производства.
Добавляется, что подготовка этих планов началась еще в 2025 году и активизировалась после заявлений президента США Дональда Трампа о возможном присоединении Гренландии к Соединенным Штатам.
WSJ пишет, что дополнительным стимулом для разработки инициативы стала критика Вашингтона в адрес союзников по НАТО за их нежелание поддерживать США в их конфликте с Ираном.
Важным шагом стало изменение позиции Германии, которая ранее выступала против усиления европейского суверенитета в вопросах обороны.
После смены курса Берлина, на территории которого размещено американское ядерное оружие, обсуждение резервного плана перешло в практическую фазу, продолжила газета.
Европейские страны считают идеальным сценарием сохранение США в Североатлантическом альянсе, но с передачей большинства связанных с обороной функций европейцам.
Кроме того, ЕС планирует усилить производство вооружения, по объемам которого сообщество отстает от США.
Среди наиболее критических позиций, по которым отмечается дефицит, — противолодочные системы, средства космической разведки и слежения, а также оборудование для дозаправки в воздухе, говорится в статье.
1 апреля американский президент Дональд Трамп говорил, что всерьез рассматривает возможность выхода Соединенных Штатов из НАТО после того, как альянс отказал Вашингтону в помощи в контексте операции против Ирана.
В дальнейшем глава Белого дома раскритиковал генсека НАТО Марка Рютте из-за отказа участников альянса поддержать американцев в проводимой ими совместно с Израилем операции против Ирана.
13 апреля глава Белого дома в разговоре с журналистами объявил, что Вашингтон собирается "серьезно пересмотреть" курс страны в рамках блока.