WSJ: в Европе ускорили работу над планом функционирования НАТО без США

Москва15 апр Вести.Европейские страны активно разрабатывают план укрепления обороноспособности на случай возможного выхода США из НАТО, пишет американская газета The Wall Street Journal (WSJ).

Из материала следует, что чиновники в ряде стран ЕС работают над созданием альтернативного оборонного союза под условным названием "европейская НАТО", стремятся увеличить число выходцев из ЕС на ключевых позициях в альянсе и заменяют американское военное оборудование на аналоги собственного производства.

Добавляется, что подготовка этих планов началась еще в 2025 году и активизировалась после заявлений президента США Дональда Трампа о возможном присоединении Гренландии к Соединенным Штатам.

WSJ пишет, что дополнительным стимулом для разработки инициативы стала критика Вашингтона в адрес союзников по НАТО за их нежелание поддерживать США в их конфликте с Ираном.

Важным шагом стало изменение позиции Германии, которая ранее выступала против усиления европейского суверенитета в вопросах обороны.

После смены курса Берлина, на территории которого размещено американское ядерное оружие, обсуждение резервного плана перешло в практическую фазу, продолжила газета.

Европейские страны считают идеальным сценарием сохранение США в Североатлантическом альянсе, но с передачей большинства связанных с обороной функций европейцам.

Кроме того, ЕС планирует усилить производство вооружения, по объемам которого сообщество отстает от США.

Среди наиболее критических позиций, по которым отмечается дефицит, — противолодочные системы, средства космической разведки и слежения, а также оборудование для дозаправки в воздухе, говорится в статье.

1 апреля американский президент Дональд Трамп говорил, что всерьез рассматривает возможность выхода Соединенных Штатов из НАТО после того, как альянс отказал Вашингтону в помощи в контексте операции против Ирана.

В дальнейшем глава Белого дома раскритиковал генсека НАТО Марка Рютте из-за отказа участников альянса поддержать американцев в проводимой ими совместно с Израилем операции против Ирана.

13 апреля глава Белого дома в разговоре с журналистами объявил, что Вашингтон собирается "серьезно пересмотреть" курс страны в рамках блока.