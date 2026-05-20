Москва20 маяВести.В Евросоюзе изучают возможность создания альтернативной оборонной структуры вне НАТО без опоры на США. Об этом пишет The Economist.
По данным издания, Европа разрабатывает "план Б" на случай, если Вашингтон выйдет из военно-политического блока или начнет блокировать его решения.
Некоторые европейские вооруженные силы разрабатывают секретные планы ведения боевых действий не только без помощи США, но и без значительной части инфраструктуры командования и управления НАТОговорится в публикации
Отмечается, что ядром новой структуры в Северной Европы могли быть стать государства этого региона, а также страны Прибалтики и Польша.
В апреле президент США Дональд Трамп заявил, что всерьез рассматривает возможность выхода США из НАТО после того, как альянс отказался помочь Вашингтону в войне против Ирана.