Ремчуков: при отказе США от НАТО Европа может пойти договариваться с РФ

Ремчуков считает, что ЕС попробует договориться с РФ при отказе США от НАТО Ремчуков: при отказе США от НАТО Европа может пойти договариваться с РФ

Москва24 апр Вести.Если Соединенные Штаты откажутся от Североатлантического альянса, то Европа может либо попытаться договориться с Россией, либо попробовать создать свой аналог НАТО без США. Об этом в беседе с ИС "Вести" заявил главный редактор, генеральный директор "Независимой газеты" Константин Ремчуков.

Он отметил, что вся система безопасности Европы ставила НАТО во главу угла. В новых же условиях, при которых президент США Дональд Трамп и европейцы конфликтуют, а не сотрудничают, "натоцентричность" европейской безопасности обеспечивать более невозможно.

Они вынуждены будут либо с нами договариваться, либо уже упорствовать, идти, сказать: Россия - враг навсегда, и мы будем строить свою ЕвроНАТО без Америки. Это тоже как альтернатива, но я думаю, что не потянут сказал Ремчуков

Ранее Ремчуков заявил, что сейчас в мире происходит разлом сложившегося политического и экономического миропорядка, поскольку ряд ранее зависимых от США стран начали действовать самостоятельно.