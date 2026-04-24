Ремчуков: Трамп может уйти из натовской семьи, не подав документы на развод

Трамп может уйти из НАТО "без документов на развод" Ремчуков: Трамп может уйти из натовской семьи, не подав документы на развод

Москва24 апр Вести.Президент США Дональд Трамп может уйти из "семьи" НАТО без официальных документов на развод. Такое мнение ИС "Вести" озвучил главный редактор, генеральный директор "Независимой газеты" Константин Ремчуков.

Он добавил, что Трамп может прекратить участие США в учениях НАТО, а также поставки разведданных.

Вот ушел из семьи, но не подал в ЗАГС, а ушел. Вот мне кажется, Трамп "уйдет из семьи", не подавая документы на регистрацию ухода. Достаточно просто не поставлять оружие, достаточно не давать какие-то разведданные, достаточно не принимать участие в каких-то учениях. И все рассказал Ремчуков

Ранее Ремчуков заявил, что ЕС отказался поддерживать Трампа в конфликте с Ираном из-за страха реакции со стороны мигрантов мусульман, которых там проживает более 60 миллионов.