Эксперт рассказал, почему Европа не помогла США в войне с Ираном Ремчуков: Европа не помогла США в войне с Ираном из-за мигрантов-мусульман

Москва24 апр Вести.Европейские страны отказали президенту США Дональду Трампу в помощи в операции против Ирана из-за того, что в них проживает около 64 миллионов мигрантов-мусульман. Такое мнение ИС "Вести" озвучил главный редактор, генеральный директор "Независимой газеты" Константин Ремчуков.

Он добавил, что политическая система европейских стран не позволяет им быстро принимать необходимые решения.

Европейские страны отказали Трампу в помощи в этой операции против Ирана прежде всего потому, что у них 64 миллиона мигрантов преимущественно из мусульманских стран. Это серьезнейшая внутренняя проблема для всех стран. Поэтому, если они однозначно выступают в поддержку [операции США], они имеют внутриполитические проблемы, экстремизм и вообще непредсказуемость. Второе, еще одна такая европейская особенность в условиях кризиса: ... очень требуются быстрые решения, не всегда даже самые оптимальные, но быстрые. Так, встали, пошли-пошли. А выяснилось, что в условиях кризиса такая медлительность, она дискредитирует эти страны рассказал Ремчуков

Ранее эксперт заявил, что факт победы Трампа на выборах, а также то, что эту победу обеспечили голоса более чем 100 миллионов американцев, поднимает вопрос о психическом здоровье общества США.