Москва23 июнВести.Соединенные Штаты могут отказать Европе в помощи после того, как европейские союзники Вашингтона по НАТО не помогли США в конфликте с Исламской Республикой Иран (ИРИ). Об этом заявил американский лидер Дональд Трамп.
По его словам, США потратили "триллионы долларов" на защиту Европы.
Они говорят: "нет, предпочтем не помогать". Глупо так говорить, потому что мы можем сказать им то же самое, если захотим. И, возможно, так и сделаем.сказал Трамп в Белом доме
В апреле он заявил, что участие США в НАТО научило их полагаться на собственные силы, а не на поддержку других государств. Он также выразил недовольство действиями союзников по Североатлантическому альянсу, которые, по словам главы Белого дома, отказались помогать Вашингтону в военной операции против Тегерана.