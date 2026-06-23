Трамп: США могут отказаться помогать Европе из-за ее поведения в конфликте с ИРИ

Трамп: отказ Европы помогать с ИРИ был глупым, США тоже могут отказать в помощи Трамп: США могут отказаться помогать Европе из-за ее поведения в конфликте с ИРИ

Москва23 июн Вести.Соединенные Штаты могут отказать Европе в помощи после того, как европейские союзники Вашингтона по НАТО не помогли США в конфликте с Исламской Республикой Иран (ИРИ). Об этом заявил американский лидер Дональд Трамп.

По его словам, США потратили "триллионы долларов" на защиту Европы.

Они говорят: "нет, предпочтем не помогать". Глупо так говорить, потому что мы можем сказать им то же самое, если захотим. И, возможно, так и сделаем. сказал Трамп в Белом доме

В апреле он заявил, что участие США в НАТО научило их полагаться на собственные силы, а не на поддержку других государств. Он также выразил недовольство действиями союзников по Североатлантическому альянсу, которые, по словам главы Белого дома, отказались помогать Вашингтону в военной операции против Тегерана.