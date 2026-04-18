Трамп: НАТО научила США полагаться на самих себя

"Полагаться на себя": Трамп о полученном США уроке от НАТО Трамп: НАТО научила США полагаться на самих себя

Москва18 апр Вести.Участие США в НАТО научило их полагаться на собственные силы, а не на поддержку других стран, подчеркнул американский президент Дональд Трамп.

Это заявление политик сделал во время выступления на мероприятии консервативного движения Turning Point в штате Аризона.

Если НАТО и научит США чему-либо, так это тому, что мы должны полагаться на самих себя приводит РИА Новости слова Трампа

Он также выразил недовольство действиями союзников по Североатлантическому альянсу, которые, по словам главы Белого дома, не оказали помощи США в военной операции против Ирана.

Мы не можем полагаться на другие страны и внешние источники резюмировал американский лидер

1 апреля Трамп утверждал, что всерьез рассматривает возможность выхода Соединенных Штатов из НАТО после того, как альянс отказал Вашингтону в помощи в контексте операции против Ирана.

В дальнейшем американский президент обрушился с критикой на генсека Североатлантического альянса Марка Рютте из-за отказа блока оказать поддержку американцам в проводимой ими совместно с Израилем операции против Ирана.

13 апреля глава Белого дома в разговоре с журналистами объявил, что Вашингтон собирается "серьезно пересмотреть" курс страны в рамках блока.