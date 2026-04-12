Трамп: США должны пересмотреть отношения с НАТО после операции в Иране

Москва12 апр Вести.Соединенным Штатам необходимо пересмотреть отношения с Североатлантическим альянсом после того, как блок не поддержал Вашингтон в военной операции против Ирана. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в эфире телеканала Fox News.

По словам главы Белого дома, США очень разочарованы в НАТО в связи с позицией альянса по конфликту на Ближнем Востоке.

Сейчас мы должны пересмотреть [отношения] с НАТО, поскольку они не пришли к нам на помощь сказал Трамп

Ранее спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев высказал мнение, что НАТО ждет мрачное будущее после заявления Вашингтона, что союзники отвернулись от США.

США начали войну на Ближнем Востоке 28 февраля, когда при поддержке Израиля напали на Иран.