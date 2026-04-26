Трамп разочарован отказом союзников по НАТО помочь США Трамп: НАТО не служит интересам США

Москва26 апр Вести.НАТО не служит американским интересам, альянс разочаровывает отказом от поддержки, заявил президент США Дональд Трамп в интервью Fox News.

Также он усомнился в способности альянса оказать реальную помощь Штатам.

НАТО нас подвело. Мы много лет обслуживали их интересы, тратили триллионы долларов, а когда нам самим понадобилась небольшая помощь, их нет, так что мы должны это помнить сказал американский лидер

Ранее стало известно, что администрация США сформировала перечень государств – членов НАТО, которые не оказали поддержку Вашингтону в конфликте с Ираном.