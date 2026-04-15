Москва15 апрВести.НАТО не поддержала США в вопросе ведения боевых действий в Иране, поэтому целесообразность ежегодных расходов Вашингтона на членство в альянсе ставится под сомнение. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox Business.
Он отметил, что ежегодные расходы Штатов на членство в НАТО исчисляются сотнями миллиардов долларов.
они должны были быть лучше. Они должны были сказать: мы кого-нибудь пришлем. Это маленькая операция по сравнению с большой операцией. Но НАТО нас не поддержала... Так почему мы тратим сотни миллиардов долларов в год на НАТО, если они не будут с нами?сказал глава Белого дома
Трамп также отметил, что если НАТО не поддержала Вашингтон в вопросе Ирана, то бросит и в более серьезной ситуации.