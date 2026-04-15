В США усомнились в необходимости тратить миллиарды долларов за членство в НАТО Трамп усомнился в целесообразности ежегодной оплаты членства США в НАТО

Москва15 апр Вести.НАТО не поддержала США в вопросе ведения боевых действий в Иране, поэтому целесообразность ежегодных расходов Вашингтона на членство в альянсе ставится под сомнение. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox Business.

Он отметил, что ежегодные расходы Штатов на членство в НАТО исчисляются сотнями миллиардов долларов.

они должны были быть лучше. Они должны были сказать: мы кого-нибудь пришлем. Это маленькая операция по сравнению с большой операцией. Но НАТО нас не поддержала... Так почему мы тратим сотни миллиардов долларов в год на НАТО, если они не будут с нами? сказал глава Белого дома

Трамп также отметил, что если НАТО не поддержала Вашингтон в вопросе Ирана, то бросит и в более серьезной ситуации.