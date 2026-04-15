Москва15 апрВести.Президент США Дональд Трамп заявил, что союзники по НАТО не оказали Вашингтону никакой поддержки в ситуации вокруг Ирана. По его словам, уровень содействия со стороны альянса оказался "нулевым".
Ноль от НАТОсказал Трамп в интервью Fox Business
1 апреля американский президент заявил, что всерьез рассматривает возможность выхода Соединенных Штатов из НАТО после того, как альянс отказал Вашингтону в помощи в контексте операции против Ирана.
Вместе с тем Трамп раскритиковал генсека НАТО Марка Рютте из-за отказа участников военного блока поддержать американцев в проводимой ими совместно с Израилем операции против Ирана.
13 апреля глава Белого дома в разговоре с журналистами объявил, что Вашингтон собирается "серьезно пересмотреть" курс страны в рамках блока.