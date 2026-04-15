Трамп: США не будут поддерживать тех союзников, кто не помог с Ираном

Москва15 апр Вести.У США не будет прежних отношений с теми союзниками, которые не помогли в операции против Ирана. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп.

По его словам, раз Вашингтону не помогли в операции против Ирана, не стоит ждать поддержки в более масштабных вопросах.

Зачем мы тратим сотни миллиардов долларов в год на НАТО, если они не собираются быть с нами? Если они не собираются поддерживать нас в Иране, они не поддержат нас по гораздо более важному вопросу, чем Иран приводит слова Трампа телеканал Fox Business

13 апреля Трамп заявил, что Вашингтон собирается подвергнуть курс страны в рамках НАТО серьезному пересмотру. По словам американского лидера, страна тратит на альянс триллионы долларов, чтобы помогать стоять на страже против России.