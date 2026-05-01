Трамп: США запомнят, что Европа не пришла на помощь в войне с Ираном

Трамп пообещал запомнить, что Европа отказалась помогать США в войне с Ираном Трамп: США запомнят, что Европа не пришла на помощь в войне с Ираном

Москва1 мая Вести.Соединенные Штаты Америки должны запомнить, что европейские страны – союзники Вашингтона по НАТО – не оказали поддержку американской стороне в военной операции против Ирана, заявил президент США Дональд Трамп.

Об этом он сказал во время общения с журналистами в Овальном кабинете. Трансляция беседы с прессой велась на YouTube-канале Белого дома.

Их не было, когда они были нам нужны. Нам нужно помнить об этом подчеркнул Трамп

Он также не исключил, что европейские лидеры могут повести себя так же, как и сейчас, "если когда-либо случится крупный" конфликт.

Ранее Трамп заявил, что Вашингтон долгие годы тратил миллионы долларов, обслуживая интересы стран-членов НАТО, но они подвели США в нужный момент.