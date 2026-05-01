Москва1 маяВести.Соединенные Штаты Америки должны запомнить, что европейские страны – союзники Вашингтона по НАТО – не оказали поддержку американской стороне в военной операции против Ирана, заявил президент США Дональд Трамп.
Об этом он сказал во время общения с журналистами в Овальном кабинете. Трансляция беседы с прессой велась на YouTube-канале Белого дома.
Их не было, когда они были нам нужны. Нам нужно помнить об этомподчеркнул Трамп
Он также не исключил, что европейские лидеры могут повести себя так же, как и сейчас, "если когда-либо случится крупный" конфликт.
Ранее Трамп заявил, что Вашингтон долгие годы тратил миллионы долларов, обслуживая интересы стран-членов НАТО, но они подвели США в нужный момент.