Трамп: союзники США по НАТО заработали себе проблему из-за ситуации вокруг Ирана

Москва16 апр Вести.Американские союзники по НАТО заработали себе проблему, когда отказались помогать Вашингтону из-за ситуации вокруг Ирана. Об этом заявил президент США Дональд Трамп.

По словам американского лидера, когда у американских союзников по Североатлантическому альянсу "были проблемы", США приходили им на помощь. Однако, как выразился Трамп, когда Вашингтон попросил их "поучаствовать в мелкой стычке", они поддержку не оказали.

Поэтому я не думаю, что они бы пришли на помощь при каком-то крупном столкновении. И, следовательно, я считаю, что они заработали себе проблему сказал Трамп в беседе с журналистами

Накануне глава Белого дома назвал "нулевой" поддержку союзников по НАТО в ситуации вокруг Ирана.

1 апреля газета Wall Street Journal сообщила, что президент Соединенных Штатов рассматривает перспективу выхода США из НАТО.