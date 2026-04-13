Москва13 апр Вести.Глава Белого дома Дональд Трамп во время общения с журналистами объявил, что Вашингтон собирается подвергнуть курс страны в рамках НАТО серьезному пересмотру.

Он напомнил, что США тратят на НАТО триллионы долларов, чтобы помогать стоять на страже против России.

Если задуматься об этом, то мы стоим на страже против России. И я давно считаю это нелепым. Но мы тратим на это триллионы долларов. И, думаю, это подвергнется очень серьезному рассмотрению сказал Трамп

Он также добавил, что несмотря на огромные вложения в НАТО, страны блока не поддержали США в конфликте с Ираном. Он добавил, что крайне разочарован в Североатлантическом альянсе.

Ему также задали вопрос, будет ли он как-либо "наказывать" некоторых союзников по НАТО.

Посмотрим, как пойдет отметил Трамп

Ранее он рассказал, что США откроют Ормузский пролив, несмотря на отсутствие помощи со стороны НАТО. При этом Трамп заявил, что сами Штаты проливом не пользуются, а инициативу по его открытию проявили только для помощи другим странам.

До этого Трамп обрушил шквал критики на генсека НАТО Марка Рютте из-за отказа Североатлантического альянса оказать поддержку Вашингтону в операции против Ирана.