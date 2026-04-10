Трамп раскритиковал страны НАТО и обвинил их в слабости

Москва10 апр Вести.Президент США Дональд Трамп обрушил шквал критики на генсека НАТО Марка Рютте из-за отказа Североатлантического альянса оказать поддержку Вашингтону в операции против Ирана, передает газета Financial Times.

В материале отмечается, что Трамп не уточнил какие меры он планирует применить в отношении союзников по НАТО.

Он пригрозил наказать европейские государства, которые, по его мнению, недостаточно поддерживают [операцию против Ирана] сообщает издание

Переговоры с Рютте прошли в Вашингтоне в среду вечером. Американский лидер посетовал, что союзники по НАТО не предоставили необходимую помощь, о которой их просили. Также он выразил уверенность, что они не помогут, когда это потребуется вновь.

После обострения на Ближнем Востоке Трамп стал подвергать резкой критике союзников по НАТО за отказ присоединиться к операции против Ирана. Все члены Евросоюза и Великобритания отказались от участия в боевых действиях на стороне Вашингтона против исламской республики. В ответ Трамп назвал европейских союзников трусами и озвучил вероятность выхода США из Североатлантического альянса.

Ранее Трамп назвал операцию в Иране "проверкой для альянса" и обещал пересмотреть отношения США и Европы, если альянс не оправдает его ожидания.