"Все пошло не так": Politico об оскорблениях от Трампа на встрече с Рютте

Москва10 апр Вести.В ходе встречи президента США Дональда Трампа с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте в Белом доме прозвучала резкая критика в адрес главы Североатлантического альянса и блока в целом. Об этом сообщило Politico, ссылаясь на осведомленные источники.

Беседа превратилась в непрерывный поток оскорблений. Трамп, похоже, угрожал сделать практически все что угодно рассказал изданию один из европейских чиновников

По его словам, Трамп использовал встречу, чтобы выразить свое недовольство отказом европейских стран поддержать США в конфликте с Ираном.

Все пошло не так отметил собеседник Politico

Переговоры между Рютте и Трампом прошли вечером 9 апреля. После встречи президент США заявил, что сомневается в готовности НАТО в будущем оказать поддержку Вашингтону. Рютте, в свою очередь, отметил, что "явно ощутил" разочарование Трампа в отношении альянса.

Ранее в тот же день Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт сообщила, что американский лидер планирует провести с генсеком НАТО откровенный и прямой разговор.

Она также подчеркнула, что альянс не прошел "тест Трампа", отказавшись присоединиться к США в противостоянии с Ираном.

Со своей стороны, президент Чехии Петр Павел высказал мнение, что недавние заявления Трампа по поводу НАТО представляют большую угрозу для альянса, чем любые потенциальные действия России в отношении блока.