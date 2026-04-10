"Сделал больше, чем Путин": лидер Чехии обвинил Трампа в подрыве доверия к НАТО

Москва10 апр Вести.Заявления президента США Дональда Трампа о НАТО представляют большую угрозу для альянса, чем любые потенциальные действия России в отношении блока. Такое мнение президент Чехии Петр Павел выразил в интервью сетевому новостному изданию Seznam Zprávy.

По словам главы государства, "за последние несколько недель Трамп сделал больше для подрыва доверия к НАТО, чем Владимир Путин за многие годы".

Павел, который является отставным генералом армии и экс-главой Военного комитета НАТО (2015–2018 гг.), назвал подобные заявления со стороны главы Белого дома тревожными.

Чешский лидер считает, что претензии Трампа к партнерам по НАТО из-за их нежелания поддержать американо-израильскую кампанию против Ирана являются "мягко говоря, несправедливыми".

Павел напомнил, что Североатлантический альянс был образован для обороны, а не для участия в войнах США за пределами территории блока. Он также отметил, что Вашингтон изначально не проинформировал европейских союзников о своих планах в отношении Исламской Республики.

Фактически никто даже не просил их (европейские страны – прим. ред.) о сотрудничестве. Только когда война начала развиваться — возможно, в неожиданном направлении — Дональд Трамп заявил, что европейские союзники должны позаботиться о безопасном судоходстве в Ормузском проливе, и, не получив положительного ответа, счел это разочарованием для всего НАТО добавил Павел, назвав такой подход американской стороны необоснованным

В этой связи, продолжил президент Чехии, существование альянса под угрозой, поскольку его участники перестают верить в "единое сплоченное образование, готовое действовать сообща и решительно".

В начале апреля премьер-министр Польши Дональд Туск высказал обеспокоенность по поводу ослабления антироссийских санкций, угрозы распада НАТО, блокирования кредита ЕС и другой помощи Украине, а также энергетического кризиса в Европе. По мнению политика, сложившаяся ситуация выглядит как "план мечты" Путина.

В ответ премьер-министр Венгрии Виктор Орбан посоветовал польскому коллеге сосредоточиться на проблемах своей страны, а не на России.