Пушилин: блок НАТО сейчас трещит по швам из-за позиции Трампа

"Трещит по швам": Пушилин о состоянии НАТО при президентстве Трампа Пушилин: блок НАТО сейчас трещит по швам из-за позиции Трампа

Москва5 мая Вести.Североатлантический альянс разваливается из-за политики президента США Дональда Трампа, считает глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

Такое мнение он выразил в интервью ТАСС.

НАТО сейчас, мы же видим, трещит по швам. Вроде бы они и расширились, приблизились к России, но США заняли другую позицию, по крайней мере, при нынешнем президенте (Трампе – прим. ред.) приводит агентство слова Пушилина

Ранее американский политолог Джон Миршаймер заявил, что глава Белого дома разрушает НАТО, от альянса остается лишь тень.