Москва5 маяВести.Североатлантический альянс разваливается из-за политики президента США Дональда Трампа, считает глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.
Такое мнение он выразил в интервью ТАСС.
НАТО сейчас, мы же видим, трещит по швам. Вроде бы они и расширились, приблизились к России, но США заняли другую позицию, по крайней мере, при нынешнем президенте (Трампе – прим. ред.)приводит агентство слова Пушилина
Ранее американский политолог Джон Миршаймер заявил, что глава Белого дома разрушает НАТО, от альянса остается лишь тень.