Москва17 апр Вести.Американский политолог Джон Миршаймер в интервью ИС "Вести" заявил, что президент США Дональд Трамп уже подрывает НАТО, превращая его в бесполезную структуру. Эксперт отметил, что формальный выход из альянса маловероятен, но ущерб уже нанесен.

Ну, трудно сказать, выйдет ли он формально из НАТО, но, думаю, нет никаких сомнений, что он уже разрушает НАТО. Так что даже если НАТО и сохранится как формальный институт, это будет лишь тень былого альянса. Это будет лишенный смысла институт подчеркнул Миршаймер

Он напомнил, что у Трампа впереди еще два года и девять месяцев на посту президента.

И если учесть, сколько ущерба он уже нанес НАТО, то вполне можно представить, что к моменту его ухода из Белого дома от НАТО почти ничего не останется добавил политолог

Эксперт уверен: даже при сохранении НАТО как организации, оно утратит всякое значение.