Миршаймер считает, что сейчас быть союзником США хуже, чем быть их противником Миршмайер: Трамп не уважает право и Конституцию, действует единолично

Москва17 апр Вести.Американский политолог Джон Миршмайер в интервью ИС "Вести" высказал мнение, что в настоящее время быть союзником Соединенных Штатов может быть даже хуже, чем их противником. Эксперт также подверг резкой критике действия президента США Дональда Трампа, обвинив его в неуважении к американскому праву, правовой системе и Конституции.

Президент Трамп не уважает и американское право. Он не уважает американскую правовую систему. Он не уважает Конституцию. Он просто считает, что может действовать в одностороннем порядке как во внутренней политике, так и на международном уровне, потому что правила на него не распространяются полагает эксперт

По словам Миршмайера, Трамп действует односторонне как на внутренней, так и на международной арене, полагая, что правила на него не распространяются. Это, как утверждает политолог, позволяет ему считать себя вправе "убивать лидеров государств, похищать их и начинать войны против таких стран, как Иран, когда сочтёт нужным".