Политолог Миршаймер усомнился в применении Трампом ядерного оружия против Ирана

Москва17 апр Вести.Трудно поверить, что президент США Дональд Трамп пойдет на использование ядерного оружия против Ирана. Такое мнение выразил в интервью ИС "Вести" профессор Чикагского университета, политолог Джон Миршаймер.

Что касается применения ядерного оружия, мне трудно поверить, что президент Трамп пойдет на использование ядерного оружия против Ирана. заявил Миршаймер

Он считает, что даже если бы Трамп решил применить ядерное оружие, военные бы отказались исполнять его приказ.

...Я действительно думаю, что даже если бы он это сделал, военные не выполнили бы его приказ и не нанесли бы ядерный удар по Ирану. Я просто не вижу, чтобы это могло произойти. Соединенные Штаты участвуют в этой войне в значительной степени из-за Израиля, а не потому, что Иран представляет угрозу для Соединенных Штатов. Он не является серьезной угрозой для Соединенных Штатов, и поэтому применение ядерного оружия в этой ситуации не имеет абсолютно никакого смысла указал политолог



Ранее сообщалось, что Трамп намерен сохранить морскую блокаду Ирана до урегулирования конфликта с ним.

Американский лидер говорил, что Иран на переговорах согласился навсегда забыть о ядерном оружии.