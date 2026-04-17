Политолог Миршаймер: Трамп не очень умно мечется, пытаясь найти решение по Ирану

Москва17 апр Вести.Американский политолог Джон Миршмайер в интервью ИА "Вести" предположил, что непредсказуемое поведение президента Дональда Трампа может быть следствием не ухудшения когнитивных способностей, а катастрофической политической ошибки и отсутствия решений по иранской проблеме.

Эксперт отметил, что независимо от причины, "метания" Трампа в попытках найти решение конфликта с Ираном ставят мировую экономику в крайне уязвимое положение.

Независимо от того, что именно вызывает эту проблему, сам факт, что президент Трамп мечется, пытаясь найти решение войны с Ираном, и делает это не слишком умно, оставляет нас в очень плохом положении, потому что мировая экономика балансирует на грани уверен Миршаймер

Он подчеркнул, что сложившаяся ситуация, усугубляемая давлением по иранскому вопросу, создает риски для глобальной стабильности.