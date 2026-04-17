Москва17 апр Вести.Президент США Дональд Трамп с презрением относится к международному праву. Такое мнение в интервью ИС "Вести" высказал профессор Чикагского университета Джон Миршаймер.

Главное, что нужно помнить о президенте Трампе - он сторонник одностороннего подхода, он не верит в международные институты и не считает, что обязан соблюдать правила этих институтов. Президент Трамп не верит в международное право. Более того, он относится к международному праву с презрением. И к союзникам президент Трамп относится не лучше, чем к противникам заявил он

В пятницу, 17 апреля, американский лидер прокомментировал продолжающийся военный конфликт с Ираном. По его мнению, все "идет как по маслу". При этом, как полагает Трамп, военный конфликт с Ираном вскоре должен завершиться.

В январе президент США говорил, что его власть ограничена не международным правом, а моралью и разумом.