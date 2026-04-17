Москва17 апр Вести.Американский политолог Джон Миршаймер в интервью ИС "Вести" заявил, что президент США Дональд Трамп оказался в тяжелом положении из-за начала войны с Ираном. По его словам, Трамп понимает масштаб допущенной ошибки, но не видит путей для выхода из кризиса.

Миршаймер подчеркнул, что сейчас президент США "в отчаянии".

Я думаю, президент Трамп понимает, что оказался в очень тяжелом положении. Думаю, он понимает, что допустил фундаментальную ошибку, начав эту войну. Но его проблема в том, что у него нет выхода из этой ситуации добавил политолог

Именно поэтому, как отмечает Миршаймер, Трамп мечется в поисках решения, ведь "у него нет никакого выхода, кроме как признать свое поражение".