Политолог Миршаймер: США в отчаянном положении и хотят закончить войну с Ираном

Москва17 апр Вести.Соединенные Штаты в отчаянном положении и хотят закончить войну с Ираном, именно Вашингтон добивался проведения переговоров с Тегераном в Исламабаде, заявил политолог, профессор Чикагского университета Джон Миршаймер в интервью ИС "Вести".

По словам политолога, многое о позиции американцев в войне с Ираном говорит их желание провести переговоры.

Соединенные Штаты хотят закончить эту войну. Нужно понимать, что именно Соединенные Штаты добивались встреч в Исламабаде в минувшие выходные. Не иранцы хотели этой встречи, а американцы, потому что американцы находятся в отчаянном положении. Так что вопрос в том, что теперь будут делать Соединенные Штаты? сказал Миршаймер

Иран и США 11 апреля провели несколько раундов переговоров в Исламабаде. Как позднее сообщили участники встреч, сторонам не удалось достичь соглашения по вопросу о долгосрочном урегулировании конфликта из-за противоречий.

Директор Службы внешней разведки России (СВР) Сергей Нарышкин отмечал, что первый раунд переговоров США и Ирана в Исламабаде свидетельствует о понимании американцами, что события могут привести в тупик.