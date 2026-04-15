Москва15 апрВести.Первый раунд переговоров США и Ирана в Исламабаде свидетельствует о понимании американцами, что события могут привести в тупик, рассказал директор Службы внешней разведки России (СВР) Сергей Нарышкин.
…Первый раунд переговоров в Исламабаде говорит о том, что у противоположной стороны (США – ред.) все-таки есть определенное понимание того, что ситуация может зайти в тупикзаявил Нарышкин, его слова приводит ТАСС
Переговоры между Ираном и США начались 11 апреля, с американской стороны в них участвовал вице-президент США Джей Ди Вэнс. В первом раунде стороны не смогли договориться.
Следующий раунд переговоров может состояться в Женеве или Исламабаде в четверг, 16 апреля, информировало агентство Associated Press со ссылкой на источники.