Нарышкин: США начали переговоры с Ираном, так как понимают опасность тупика

Москва15 апр Вести.Первый раунд переговоров США и Ирана в Исламабаде свидетельствует о понимании американцами, что события могут привести в тупик, рассказал директор Службы внешней разведки России (СВР) Сергей Нарышкин.

…Первый раунд переговоров в Исламабаде говорит о том, что у противоположной стороны (США – ред.) все-таки есть определенное понимание того, что ситуация может зайти в тупик заявил Нарышкин, его слова приводит ТАСС

Переговоры между Ираном и США начались 11 апреля, с американской стороны в них участвовал вице-президент США Джей Ди Вэнс. В первом раунде стороны не смогли договориться.

Следующий раунд переговоров может состояться в Женеве или Исламабаде в четверг, 16 апреля, информировало агентство Associated Press со ссылкой на источники.