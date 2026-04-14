Москва14 апрВести.Соединенные Штаты могут использовать мирные переговоры для подготовки наземного вторжения в Иран, заявили в Совбезе РФ.
США и Израиль могут использовать мирные переговоры для подготовки к проведению наземной операции против Ирана, так как Пентагон продолжает наращивать группировку войск США в регионеговорится в сообщении аппарата Совбеза РФ
В Совете безопасности также подчеркнули, что в случае неудачного переговорного процесса по истечении двух недель боевые действия могут возобновиться даже с большей интенсивностью.
Ранее стало известно, что следующий раунд американо-иранских переговоров может пройти в Женеве или в Исламабаде уже 16 апреля. Ту же дату в качестве возможного срока для встречи иранских и американских представителей обозначил журналист издания The Atlantic Араш Азизи.