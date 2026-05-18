Политолог предположил, когда США могут нанести новые удары по Ирану Политолог Ибрагимов: 13 июня удары США и Израиля по Ирану могут возобновиться

Москва18 мая Вести.Новая серия ударов Соединенных Штатов и Израиля по территории Ирана состоится при любых обстоятельствах. Такой прогноз в интервью ИС "Вести" дал политолог-востоковед, преподаватель экономического факультета РУДН Фархад Ибрагимов.

По его мнению, обстрелы и бомбардировки Ирана могут возобновиться 13 июня. Именно в этот день год назад Тель-Авив вступил в открытое противостояние с Тегераном, напомнил эксперт.

Я думаю, что все равно, так или иначе, эти удары состоятся. Вопрос в том, когда они состоятся и каким образом они будут наносить эти удары… 13 июня – это день, когда впервые в истории началась ирано-израильская прямая война. И, возможно, к этой дате они готовятся, потому что, как известно, [президент США Дональд] Трамп и Израиль очень любят символизмы объяснил Ибрагимов

Однако политолог выразил и другую точку зрения. По его словам, совместные удары США и Израиля могут начаться гораздо раньше.

Может быть, у них терпение лопнет, и они начнут уже к концу мая – началу июня наносить новые удары, потому что любые, скажем, шаги Ирана по блокировке Ормузского пролива, по выдвиганию своих требований и претензий вызывают дикое раздражение у американской стороны добавил он

Ранее президент США Дональд Трамп провел совещание с высокопоставленными членами своей администрации и обсудил дальнейшие действия в войне с Ираном.

Позднее представитель центрального штаба "Хатам аль-Анбия" иранских вооруженных сил Эбрахим Зольфагари заявил, что все американские военные базы, расположенные в южной части Персидского залива, будут выведены из эксплуатации.