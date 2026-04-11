Профессор Миршаймер: Израиль от отчаяния может решиться на ядерный удар по Ирану

Поучаствовать в геноциде: в США назвали желающего нанести ядерный удар по Ирану

Москва11 апр Вести.Израиль может решиться на использование ядерного оружия в отношении Ирана.

Такое мнение в эфире подкаста норвежского политолога Гленна Дизена на видеохостинге YouTube высказал профессор Чикагского университета Джон Миршаймер.

Учитывая беспощадность израильтян и их желание поучаствовать в геноциде, я бы не сбрасывал со счетов возможность применения ими против Ирана ядерного оружия допустил эксперт

Миршаймер подчеркнул, что Тель-Авив может оправдать такой шаг, убедив себя в том, что еврейское государство находится в серьезной опасности.

Нужно задаться вопросом: к чему это приведет? Они убедили себя, что им угрожает государство с ядерным потенциалом. В такой ситуации можно предположить, что они попытаются использовать свой ядерный арсенал добавил профессор

28 февраля США и Израиль начали наносить удары по объектам как военного, так и гражданского назначения, а также нефтехимической промышленности на территории Ирана.

Начало военной операции Вашингтон и Тель-Авив объяснили необходимостью превентивного удара, ссылаясь на "угрозу" со стороны Ирана из-за наличия у страны компонентов ядерной программы.

3 марта президент США Дональд Трамп утверждал, что Исламская Республика могла получить ядерное оружие еще три года назад, если бы США не вышли из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по ядерной программе Тегерана.

24 марта, до возможных переговоров о прекращении огня в регионе, глава Белого дома заявил, что иранская сторона в ходе предварительных консультаций с США выразила готовность подтвердить отказ Тегерана от разработки ядерного оружия.

В ночь на 11 апреля американский лидер подтвердил, что именно это является ключевым требованием Вашингтона на переговорах с Тегераном.